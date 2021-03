Rutte hoopt op 'grote stappen' naar normaal aan begin van de zomer

"Als de verwachting uitkomt dat iedereen die dat wil aan het begin van zomer minstens een keer gevaccineerd is, op dat moment, kunnen we eindelijk weer grote stappen zetten naar het normale leven", zei Rutte. "Je kunt zeggen, dat is al over vier maanden, maar ook pás over vier maanden."

Frustrerend

Wel zei Rutte dat het kabinet zich steeds zal blijven afvragen wat er nu al wel kan. Hij begreep dat het frustrerend is dat de terrassen voorlopig gesloten blijven en dat reizen afgeraden wordt, maar zegt dat het de komende tijd wel nodig blijft.

"Het kantelpunt nadert, dat het vaccin de overhand krijgt over het virus en dat er meer mogelijk wordt", zei Rutte. Volgens minister Hugo de Jonge kan er als alles goed gaat "van het grootste gedeelte van de maatregelen afscheid genomen worden in de zomer".

Piek moet nog komen

Wel zei De Jonge dat de piek van de derde golf nog moet komen. "Laten we in het zicht van de haven geen domme dingen doen." Ook zei hij dat er onzekerheden blijven. Zo is het nog steeds niet duidelijk of gevaccineerde mensen het virus kunnen doorgeven, kan het zijn dat er nieuwe mutaties komen waartegen de vaccins niet werken en moet het aantal geleverde vaccins niet lager worden dan verwacht.

Vorige week werd al bekend dat de avondklok zeker tot eind maart blijft. Mocht het aantal besmettingen niet te hoog zijn, dan zijn er rond Pasen verdere versoepelingen mogelijk. Het gaat dan bijvoorbeeld om het openen van de terrassen. Op 23 maart geven Rutte en De Jonge daar een nieuwe persconferentie over.

