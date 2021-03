Ronald Heeft Kiespijn op IJburg: 'Weet niet of ik nog GroenLinks ga stemmen"

In aanloop naar de verkiezingen peilt verslaggever Ronald Olsthoorn vast de stemming in een aantal buurten. Vandaag: IJburg waar onder de bewoners veel chagrijn is over hoe GroenLinks en D66 in de stad het windmolendossier aanpakken.

Wel is er goed nieuws vandaag voor tegenstanders van windmolens bij IJburg. De gemeente heeft het aantal plekken waar turbines mogelijk komen te staan teruggebracht, en de kans dat er dicht bij IJburg nog turbines komen, is daardoor sterk afgenomen. Het totale aantal windmolens in en rondom Amsterdam blijft in de plannen van de gemeente wel hetzelfde: dat zullen er zeventien zijn. In mei volgt een definitief besluit over de locaties.