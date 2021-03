Stad NL V De Straten op de Amsteldijk: “Bekijk het met z’n allen, ik doe het toch!’’

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag zijn we op de Amsteldijk in Zuid.

De Amsteldijk grenst aan het Martin Luther Kingpark. Een plek die (vrijwel) elke zomer enkele weken het toneel is voor het rondreizende theaterfestival de Parade. Maar het is het hele jaar de woonplek voor onder andere Maud. Na een kort hobo-optreden van Maud worden we uitgenodigd om achterstevoren bij haar boot naar binnen te klimmen.

Een van haar buren is veldbioloog Martin, die al meer dan 50 jaar het moois bijhoudt in de woonomgeving. Als kleine jongen groeide hij op in de natuur van Slotermeer waar al jagend op hagedissen zijn passie voor de natuur ontstond. Nu brengt hij samen met andere vrijwilligers van de Vereniging voor Veldbiologie de flora en fauna van Amsterdam in kaart. Hun werk maakt Amsterdam één van de best gedocumenteerde steden in Nederland als het om groen gaat. Zelf wordt Martin ook goed in de gaten gehouden, door de zwanen die rondom zijn boot hun nest bouwen. In de lente mag hij dan getuige zijn van baltsende zwanen op de hoboklanken van Maud, wat een wonderschoon tafereel oplevert.

Naast Martin de veldbioloog is op de Amsteldijk nog een andere Martin erg belangrijk: Martin Luther King. Meer dan 40 jaar was er geen standbeeld van hem in het naar hem vernoemde park. Daar moest verandering in komen, zo vonden buurtbewoners en kunstenaar Airco Caravan. Zij plaatste het beeldje illegaal, nadat Stadsdeel Zuid de opdracht voor het maken van het standbeeld weer had ingetrokken. Daarop dacht Airco: ‘‘Bekijk het met z’n allen, ik doe het toch!’’. Op de verjaardag van Martin Luther King op 15 januari 2019 heeft ze het beeld zelf neergezet, zonder toestemming van de gemeente. Samen met haar praten we over waarom Martin Luther King geëerd moet blijven.