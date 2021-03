Politici in debat over binnenstad: "Engelsen verkleed als piemel, kom niet meer terug"

Tijdens het debat vertelden ondernemers over de gevolgen die de coronacrisis voor hen heeft. "Uiteindelijk ontkom je er niet aan omdat de crisis aanhoudt, de onzekerheid houdt aan, je weet niet waar het naartoe gaat, om toch te gaan reorganiseren", zei Sergio Segers van Tourism Group International, waar onder meer Tours & Tickets onder valt. "We hebben in oktober de eerste ronde gehad en afgelopen maand de tweede. En we hopen echt dat het hierbij blijft."

Hans Verhoeven van Gays & Gadgets in de Spuistraat had zich voorbereid op een jubeljaar vanwege de vele geplande evenementen in 2020, maar het liep helemaal anders. "Het geld is op. Ik geloof dat ik nog 1800 euro op de bank heb staan en dat is het wel zo'n beetje. Een jaar geleden ben ik financieel heel goed de crisis in gegaan. Geen lening bij de bank, geen schulden, een goede financiële balans. Alles zag er prima uit. Mooie voorraad in de winkel. Inmiddels is er een belastingschuld van een kleine 45.000 euro."