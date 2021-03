Huurders gemeentelijke panden krijgen tot vijftig procent korting op huur

Dat heeft wethouder Touria Meliani (Vastgoed) vanmiddag laten weten. Dat er huurkorting gegeven zou worden aan de "zwaarst getroffen ondernemers" werd een maand geleden al bekend, maar toen was nog niet duidelijk om welk percentage het zou gaan.

Eenduidig

Volgens Meliani is er gekozen voor een regeling die "eenduidig en relatief snel uitvoerbaar is". In principe komen alle huurders die hun pand niet of nauwelijks hebben kunnen gebruiken vanwege de coronamaatregelen voor de regeling in aanmerking, met uitzondering van bijvoorbeeld de huurders die al op een andere manier door de gemeente gesteund zijn.

De vijftig procent huurkorting geldt voor de maanden van verplichte of noodgedwongen sluiting. De twintig procent huurkorting kan aangevraagd worden voor de maanden waarin beperkingen golden, zoals de maximale groepsgrootte of de anderhalve meter-regel.

1300 huurders

De gemeente verwacht dat ongeveer 1300 huurders gebruik willen maken van de regeling. "Door tijdelijk huurkorting aan te bieden hoopt het college meer perspectief te kunnen bieden aan huurders die zijn getroffen door de coronacrisis", schrijft Meliani.

Gedupeerde ondernemers zeiden vorig jaar al tegen AT5 dat ze huurkorting nodig hadden, verschillende horeca-ondernemers overwogen zelfs juridische stappen te zetten. Meerdere politieke partijen vonden het te lang duren en waren kritisch op het stadsbestuur.

Financiële verlichting

Michel Pais, eigenaar van de horecazaak Vondelpark 3, laat weten blij te zijn met de huurkorting. 'Het is jammer dat het zo lang geduurd heeft, maar we zijn ondernemers en moeten niet terugkijken, maar vooruitkijken. Dit geeft ons natuurlijk financiële verlichting om uiteindelijk weer naar het oude normaal te gaan."