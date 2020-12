Gemeente heeft nog nergens huur kwijtgescholden: 'Bijzonder en heel jammer'

Meliani zei dat 27 huurders de gemeente hebben gevraagd om de huur kwijt te schelden. 'Er is nog geen kwijtschelding gehonoreerd.' Een betaalregeling, waarbij ondernemers de huur op een later moment mogen betalen, is wel mogelijk. Het kwijtschelden van huur is niet uitgesloten, maar daar is pas sprake van als een huurder bijna failliet gaat. Wethouder Melaini wil dat de gemeente 'maatwerk levert'.

Betere verhuurder

'Bent u het met mij eens, dat juist in tijden van crisis, de gemeente misschien wel een betere verhuurder moet zijn dan commerciële partijen?', vroeg Erik Flentge van coalitiepartij SP de wethouder daarna. 'Ik zie uw pogingen, maar moeten wij in principe niet zeggen, de gemeente zou het beter moeten doen dan commerciële partijen?'

De wethouder zei het met Flentge en de andere raadsleden eens te zijn. Mede vanwege de dinsdag ingestelde harde lockdown is ze bereid 'te kijken wat de mogelijkheden zijn'. Meliani zei dat ze later op de kwestie terugkomt.

1500 panden

De gemeente Amsterdam heeft zo'n 1500 panden in de stad die zij verhuurt. Deels aan bedrijven met een maatschappelijke functie, de rest aan andere organisaties.