Denk-fractievoorzitter Mourad Taimounti stapt over naar concurrent Nida

De Amsterdamse fractievoorzitter van Denk, Mourad Taimounti, keert na zijn verlof terug als raadslid voor partij Nida. Volgens Taimounti is er een gebrek aan interne democratie bij Denk en is er verkeerd gehandeld rondom de affaire met Tunahan Kuzu en de daarop volgende partijruzie vorig jaar.

In februari dit jaar liet Taimounti al weten zich (tijdelijk) terug te trekken uit de politiek om privéredenen. Hij liet destijds weten voor zijn familie te kiezen; een fulltime gezinsleven en politiek waren volgens hem niet te combineren. Wanneer hij terug komt van dit verlof zal hij dus namens Nida in de gemeenteraad plaats nemen.

Taimounti stond, tot zijn vertrek, op de onverkiesbare plek 6 op de kandidatenlijst van Denk. Dat is volgens hem overigens geen reden om te vertrekken: ''Een onverkiesbare plek vond ik op zich ook goed. Er moesten ook vrouwen op de lijst, zeiden ze. Begrijp ik, maar zet ze dan wel op verkiesbare plekken. In de peilingen komen we niet boven de drie zetels uit, maar de eerste drie zijn mannen'', zegt hij in een interview met De Volkskrant.

Te weinig diversiteit

Ook ''vrat'' het aan hem dat er binnen de partij te weinig diversiteit was. ''Nederland is niet alleen maar mensen van Turkse komaf. Je hebt de Marokkaanse gemeenschap, de Surinaamse, de Antilliaanse. En natuurlijk witte Nederlanders. Die moet je ook aanspreken'', vindt Taimounti.

Ook de partijruzie en affaire rondom Tunahan Kuzu hebben een grote rol gespeeld in het gesprek. Eind 2019 was ook Taimounti zelf onderwerp voor spanningen binnen de partij toen raadslid Kiliç in een brief vernietigend uithaalde naar Taimounti. Hij zou zich vrouwonvriendelijk, intimiderend en denigrerend naar haar hebben gedragen.

Dat Denk meerdere keren in opspraak is geweest, deed hem overigens niet eerder vertrekken: ''Je hebt altijd de hoop dat je dingen intern kunt veranderen. Er is een nieuw bestuur, denk je, misschien maken ze er nu wat moois van. Maar het is teleurstelling op teleurstelling.''