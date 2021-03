Bewoners flat voor mindervaliden al een tijd zonder lift: "Al twee weken niet naar buiten geweest"

De lift van een flat op de Eva Besnyöstraat op IJburg waar woningen zijn voor mensen met een beperking of die rolstoelafhankelijk zijn is al weken kapot. En dat is niet de eerste keer, de bewoners zijn er klaar mee.

Een van de inwoners die afhankelijk is van de lift is Anita Roebersen. Anita mist een been en zit normaal gesproken in een rolstoel, met een prothese kan ze de trap op en af maar dat gaat niet gemakkelijk. "Als de twee liften stuk zijn kan ik eigenlijk niet meer naar buiten", vertelt ze. "Het is lastig om mensen boodschappen te laten doen en zeker als het iets zwaarder is, want ze moeten het naar vijf hoog tillen".

Bewoonster Jenny Hornikx heeft door de kapotte lift zelfs besloten om te gaan verhuizen, alleen is dit niet voor iedereen mogelijk. "Ik prijs mezelf gelukkig om weg te gaan. Maar dit zijn sociale huurwoningen. Hier wonen mensen met lage inkomens en met andere problematiek zoals handicaps, die kunnen niet zo maar weg".