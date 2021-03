Bouwwereld ziet rol overheid bij toepassing hout: “Alle overheidsprojecten de komende tien jaar in hout”

Bouwen met hout zou een oplossing kunnen zijn voor het terugdringen van de CO2 uitstoot in de bouw. Die is namelijk hoog. De kennis is er in Nederland. Want we bouwen al eeuwen met hout. Merkt ook Norbert Schotte, manager Innovatie en Duurzaamheid, op. “Zelfs het Paleis op de Dam staat op 13.000 houten heipalen.” Daar moeten we naar terug, aldus Schotte. “We moeten eigenlijk vooruit naar vroeger.”

Dat het nog zo weinig gebeurt ligt dat ook niet aan een gebrek in kennis en kunde, maar een gebrek aan wil om te veranderen. Er moet daarom druk moet worden uitgeoefend vindt Bob van de Zande van de Metropool Regio Amsterdam (MRA). “Om de grote jongens mee te krijgen zullen we echt hele harde afspraken moeten maken.”

Quote “Dat klinkt eigenlijk nog te bescheiden, want het zou veel meer moeten zijn” Bob van de Zande - Metropool Regio Amsterdam

Rol voor de overheid Vanuit de MRA is nu als eerste overheidsorgaan de ambitie uitgesproken dat de komende vier jaar 20% van de nieuwbouw van hout moet zijn. “Dat klinkt eigenlijk nog te bescheiden, want het zou veel meer moeten zijn”, vindt van de Zande. “Maar de omslag die de bouwwereld moet maken die kost tijd.” En daar kan volgens architect Do Janne Vermeulen juist de overheid een heel belangrijke rol in spelen. “Ik denk dat het belangrijkste is dat er steady vraag komt. Dat het heel duidelijk is dat als je nu investeert, er over vier vijf jaar projecten in hout kunt bouwen.” Maar dat betekent ook dat er aan de aanbodkant slagen gemaakt moeten gaan worden. “Want als de vraag wel snel stijgt dan moeten we wel zorgen dat de kosten beheersbaar blijven.” En daar kan de overheid, volgens Vermeulen, het verschil maken. “Als die zouden zeggen: wij doen al onze projecten de komende tien jaar in hout tenzij dat niet zou kunnen, dan zou dat al een heel duidelijk signaal zijn waarop je die investeringen kan doen."

Bob van der Zande - Metropool Regio Amsterdam

Quote “We kunnen niet zonder beton, maar we kunnen wel uit met minder beton” Norbert Schotte - manager Innovatie en Duurzaamheid

Niet zonder beton Helemaal afstappen van beton is volgens Schotte echter geen optie. “We kunnen niet zonder beton, maar we kunnen wel uit met minder beton.” En ook Vermeulen ziet beton vooralsnog niet verdwijnen. “Voor de constructieve stijfheid en het akoestisch goed voor elkaar te krijgen blijft beton nodig.” Maar we moeten meer toe naar hybride vormen.

Norbert Schotte - manager Innovatie & Duurzaamheid