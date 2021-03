Kale en Kokkie rekenen zich rijk: ''Tien punten zijn zo verdiend''

Wederom vloog er een zorgeloze week voorij voor Ajaxfans Kale en Kokkie. Hun club heeft nog tien punten nodig om kampioen te worden en in Europa gaat tot nu toe ook alles van een leien dakje. In de kwartfinale van de Europa League is AS Roma de tegenstander. ''Ik denk dat zijn banger zijn voor ons dan wij voor hun'', zegt Kokkie met veel overtuiging.

''In de topwedstrijden krijgen ze altijd een of twee goals tegen''

''Ik vind het een leuke loting'', zegt Kale. ''AS Roma is de nummer vijf of zes van Italië op dit moment. Wat Ten Hag heeft gezegd is wel waar denk ik, het is een Champions League waardig affiche.''De Italianen staan inderdaad zesde in de competitie en zijn hevig in strijd voor Europees voetbal. Kampioen zullen ze niet meer worden, koploper Inter staat vijftien punten voor op de Romeinen.

''In de topwedstrijden krijgen ze altijd een of twee goals tegen'', weet Kokkie te vertellen. ''Het is niet een ploeg die heel veel scoort, van Ajax ga je hem gegarandeerd om je oren krijgen.''

Ajax heeft nog acht wedstrijden te spelen in de competitie, daarin moeten ze nog tien punten weten te halen om de 35ste landstitel te veroveren. De ploeg van Erik ten Hag staat elf punten voor op AZ en PSV en hebben nog een wedstrijd te goed tegen FC Utrecht. In verband met interland voetbal aankomende week hebben Kale en Kokkie twee weken rust.

Op zondag 4 april gaat de competitie verder voor Ajax en spelen ze uit tegen Heerenveen. De kwartfinalewedstijden tegen Roma staan op 8 april (thuis) en 15 april (uit) op het programma. Beide wedstrijden beginnen om 21.00 uur.