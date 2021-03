Dag van de Voorschool: "Kinderen kunnen zo de taal makkelijker oppikken"

Ongeveer de helft van alle Amsterdamse peuters gaat naar de voorschool. De voorschool is voor alle Amsterdamse peuters van 2 tot 4 jaar. Op de voorschool leren kinderen spelenderwijs en worden ze voorbereid op de basisschool. Op 14 april is het de Dag van de Voorschool, waarbij je online kennis kunt maken met een voorschool in de buurt.

AT5

Er zijn ruim 250 voorscholen in Amsterdam. Het AT5-programma Amsterdam Informeert neemt een kijkje bij De Sterretjes. Deze voorschool zit in basisschool De Ster in Zuidoost. De moeder van één van de kinderen bij De Sterretjes vertelt waarom zij voor de voorschool heeft gekozen: 'In principe had ik geen opvang als de crèche nodig voor m'n kind. Maar ik deed het meer voor haar, zodat ze het gebouw vast leerde kennen en met de kinderen leerde omgaan. Gewoon omdat het goed was voor haar ontwikkeling. Dat is de reden dat ik niet voor de crèche heb gekozen en wel voor de voorschool. Ja, man. Ik zeg ga voor de voorschool."

Op de voorschool wordt gewerkt met een speciaal onderwijsprogramma waar veel aandacht en tijd is voor taalspelletjes, voorlezen, tekenen, luisteren, zingen en bewegen. "Wij werken zoveel samen met de basisschool dat we bijvoorbeeld ook dezelfde thema's als de basisschool hebben, waardoor de kinderen alle onderwerpen en woorden al een keer gehad hebben, zodat ze op de basisschool de taal makkelijker oppikken", vertelt pedagogisch medewerker Gerrie Wijers. Een aantal jaar geleden werd landelijk bepaald dat de voorschool niet meer gratis is. Ouders betalen sindsdien een deel van de kosten zelf, afhankelijk van hun inkomen. Als de ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, dan draagt de gemeente bij. Ouders die een stadspas hebben betalen in 2021 niet meer dan 18,46 euro per maand. De eigen bijdrage is te berekenen op de website van de gemeente. Een deel van de kinderen die naar de voorschool gaan zijn door het Ouder- en Kindteam doorverwezen. Dan gaat het om peuters met een risico op taal- of ontwikkelingsachterstand. Het is belangrijk dat deze kinderen naar de voorschool gaan om deze achterstanden te verkleinen en ze goed voor te bereiden op de basisschool.

Online kennismaking Op 14 april tussen 10.00 en 12.00 uur kunnen Amsterdamse ouders tijdens de online Dag van de Voorschool een kijkje nemen bij voorscholen in de buurt. De voorscholen hebben een video gemaakt om te laten zien hoe er van binnen uitziet.