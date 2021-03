Kabinet besluit avondklok vanaf volgende week uur later in te laten gaan

De avondklok gaat vanaf volgende week woensdag een uur later in. Dit melden diverse media dinsdagmiddag. De zomertijd, die komend weekend ingaat, en de ramadan, die half april begint, zouden de voornaamste redenen zijn voor de beperkte verruiming.

Het besluit om de avondklok later in te laten gaan is gevallen in het kabinetsberaad over de coronapandemie. De eindtijd van de avondklok blijft 04.30 uur.

Veel burgemeesters pleitten gisteren al voor een verplaatsing van de starttijd van de avondklok. Door de zomertijd is het 's avonds langer licht, wat handhaving volgens hen bemoeilijkt. De ramadan, die traditioneel met veel familiebezoek gepaard gaat, zou het voor moslims lastig maken om op tijd weer thuis te zijn.

Persconferentie Mark Rutte en Hugo de Jonge

Demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge geven vanavond weer een persconferentie over de maatregelen die de verspreiding van het coronavirus tegen moeten gaan. Verdere versoepelingen van de maatregelen worden niet verwacht.

"Meeste maatregelen tot eind mei"

Verschillende deskundigen uit het Outbreak Management Team (OMT) lieten de afgelopen dagen al weten dat ze het verstandig vinden om de meeste maatregelen nog tot zeker eind mei van kracht te laten zijn.



Rutte zei tijdens een verkiezingsdebat van het televisieprogramma EenVandaag dat er in augustus of september pas "enigszins richting een normale samenleving" gegaan kan worden, al hoopt hij tegen de zomer al "een heel eind" te zijn.