Dertig meldingen bij Meldpunt Kinderporno over video Bilal Wahib

Het Meldpunt Kinderporno heeft dertig meldingen gekregen over de livestream van de acteurs Bilal Wahib en Oussama Ahammoud. Tijdens de stream haalde Wahib een jongen over om tegen betaling zijn geslachtsdeel te tonen. Naar verluidt is de jongen in kwestie minderjarig.

Wikimedia / Vera de Kok

De meldingen komen van mensen die de video ergens op internet hebben gezien, zegt een woordvoerder van het meldpunt na berichtgeving van de NOS. Het zou niet gaan om mensen die dinsdagavond zelf getuige waren van de stream. Het meldpunt heeft platforms als Facebook en YouTube verzocht om de rondgaande video's zo snel mogelijk te verwijderen. Volgens het meldpunt doen die platforms dat zo snel mogelijk. Aanhouding Wahib (22) werd gisteren door de politie aangehouden naar aanleiding van het incident. Hij wordt verdacht van het maken danwel verspreiden van kinderporno. Hij is na zijn verhoor vrijgelaten. Het is aan het Openbaar Ministerie of hij wordt vervolgd. De acteur liet gisteren via zijn advocaat weten spijt te hebben van zijn daad. Wahib zal vanavond zelf reageren bij RTL-programma Beau. Dat hij vanavond bij het programma te gast is, zorgt echter voor commotie. Critici vinden de tijd nog niet rijp dat hij vanavond aanschuift om zijn kant van het verhaal te doen. Platenlabel Topnotch en NPO Zapp stopten gisteren de samenwerking met Wahib naar aanleiding van de video.

Vanavond gaan kenners en betrokkenen in De Balie in gesprek over online shaming. Het programma is vanaf 18.30 te volgen op AT5, onze Facebookpagina en De Balie TV.