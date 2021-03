''In elke klas zit een kind dat met online shaming te maken heeft''

Het is een groeiend probleem onder jongeren in de stad: online shaming. Het delen van seksueel getint beeldmateriaal zonder toestemming van de persoon om wie het gaat. Het overkwam de 13-jarige Desteny die begin dit jaar een einde aan haar leven maakte door van een flat in Zuidoost te springen. Sara en Hajar van The Phoenix Sisters waren zelf slachtoffer van seksueel misbruik en zetten zich in om online shaming tegen te gaan.

''Het breekt je hart om een moeder zoveel verdriet te zien hebben, maar ook een meisje dat haar hele leven voor zich heeft. Dat komt echt enorm binnen, dit zou ook mijn dochter kunnen zijn'', zegt Dekker die net naar de reportage van AT5 en De Balie heeft gekeken. Beiden hebben in het verleden te maken gehad met seksueel geweld en zetten zich in om de problemen van online shaming aan te pakken. 'Bij mij zijn er geen beelden geweest die de ronde gingen, maar je loopt met soortgelijke gedachte over schaamte, De angst dat het je voor altijd zal blijven achtervolgen, dat doet zoveel met je'', zegt Hajar Akrari.

Een ander voorbeeld van online shaming deed zich deze week voor, maar deze keer niet in de anonimiteit. Tijdens een livestream op Instagram bood de Amsterdamse acteur Bilal Wahib geld om het geslachtsdeel van een minderjarige jongen te zien die dat uiteindelijk ook doet. ''We waren echt in shock. Je hebt er eigenlijk geen woorden voor hoe vreselijk het is. Dat mensen het besef niet hebben wat de gevolgen van zo'n actie kunnen zijn . Het krijgt een label van een misplaatste grap. Ik vind dat je het dan kleiner maakt dan dat het is'', zegt Akrari. Dat Wahib vanavond in de talkshow Beau op RTL4 zijn verhaal mag doen vinden de twee een privilege dat niet toegekend mag worden. ''Ik heb mensen horen zeggen: 'zijn leven is nu ook verpest'. Het leven van die jongen is ook verpest. Zijn hele leven zal hij hiermee moeten dealen dan is het niet gek dat dat ook voor Bilal geldt'', zegt Dekker.

Oplossing ''In elke klas zit een kind die met online shaming te maken heeft'', zegt Dekker om de omvang van het probleem nog maar eens schetst. ''Er moet echt gekeken worden wat er bij de jongeren past, dus niet een publiek figuur dat een TikTok gaat opnemen, dat doet ze niks. We moeten echt met ze in gesprek gaan. In mijn tijd was ik niet de hele tijd omringd door seksueel getinte beelden en zij wel'', zegt Dekker. ''Ze worden geconfronteerd met al die beelden zonder dat iemand hen kan begeleiden wat wel en niet normaal is'', vult Akrari ten slotte aan.



