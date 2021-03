Overbiedingen en makelaars die elkaar de bal toespelen: "Hoe maak je in godsnaam nog kans op een huis"

Dagblad Trouw schreef er dit weekend over en ook Jantien de Graaf Bierbrauwer ondervond het in de zoektocht naar een huis aan den lijve. Uiteindelijk was het ook de manier waarop ze er zelf nog tussen wist te komen in de biedingenstrijd: "Dat is niet eerlijk nee, maar je kan eigenlijk niet anders."



Voorzitter van de Makelaarsvereniging Amsterdam, Jerry Wijnen, herkent zich niet in de verhalen over makelaars die onderling de verkoop van een huis regelen, maar durft zijn handen ook niet in het vuur te steken dat het niet gebeurt. Volgens hem zijn dat vooral makelaars die niet bij een branchevereniging zijn aangesloten. Wijnen: "Er zijn ook cowboys actief en als ik die op een scooter door het centrum zie rijden en zichzelf makelaar zie noemen, dan fronsen mijn wenkbrauwen."

Ook onze expert dure huizen, Erik Rezelman, ziet de overkookte markt weer met stijgende verbazing aan. We treffen hem voor een huis van ruim 80 vierkante meter voor 8 ton waarop je online via een antwoordformulier een bod op kunt uitbrengen. Rezelman: "Het is een beetje als bieden op voetbalplaatjes geworden."



Volgens de MVA wordt er in 70 procent van de transacties in Amsterdam uiteindelijk meer geboden dan de vraagprijs. Ten behoeve van de transparantie bedacht de vereniging voor het biedingsproces al eens een tool, maar experts denken dat dit de prijs misschien nog wel meer kan opdrijven.



Bekijk de hele reportage in de video.