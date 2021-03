AT5-panel: Zuidoost heeft slecht imago, maar meeste bewoners vinden dit onterecht

Zuidoost is een levendig en veelzijdig stadsdeel, maar er zijn ook zorgen over de veiligheid en leefbaarheid in Bijlmer en Gaasperdam. AT5 onderzocht hoe bewoners hier zelf tegenaan kijken. Van de ruim 1200 Zuidoost-bewoners die aan het onderzoek meededen, vindt meer dan negentig procent dat het stadsdeel een slecht imago heeft. Bijna tweederde van de ondervraagden vindt dit slechte imago onterecht.

De gemeente lanceerde onlangs het Masterplan Zuidoost. Met dit plan wil de gemeente de leefbaarheid in het stadsdeel verbeteren en jongeren die opgroeien in Zuidoost een beter perspectief bieden.“Te veel bewoners hebben problemen. Vaak meer dan in de rest van de stad”, staat in het masterplan. De stad investeert daarom de komende twintig jaar op het gebied van onderwijs, veiligheid, jeugd, werk, wonen en leefbaarheid. Deze 20-jarige investering wordt begroot op ruim 446 miljoen euro.

Veiligheid

Uit onderzoek van AT5 blijkt dat bewoners van het stadsdeel veel van de zorgen delen. Zo geeft de helft van de deelnemers aan dat het qua veiligheid in de buurt de laatste tijd niet vooruit gaat. Vooral in de avond lijken bewoners zich onveilig te voelen op straat. Gemiddeld geven bewoners de veiligheid op straat in de avond een onvoldoende.

Terwijl het veiligheidsgevoel in de avond een magere 5 van de 10 scoort, krijgt de veiligheid overdag wel een dikke voldoende. In het daglicht scoort het veiligheidsgevoel gemiddeld een 8. “Ik vind het over het algemeen redelijk veilig hier. In de avond, vooral als donker is, is het minder gezellig. Veel junkies en dealers”, geeft een van de respondenten aan. Een andere deelnemer schrijft: “Als vrouw voel ik me 's nachts sowieso niet heel veilig op straat.”

Zestig procent zegt ook plekken te vermijden vanwege een onveilig gevoel. Zo geven veel respondenten aan de metro-stations, tunnels, parken en donkere plekken te mijden in de avond. “Mijn voorkeur gaat dan naar het fietspad midden door de wijk met volop stadsverlichting.” Bijna de helft van de deelnemers vindt fiets- en wandelpaden onvoldoende verlicht. Daarnaast vindt ruim de helft ook dat er onvoldoende politietoezicht is in de buurt.