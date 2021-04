Werkzaamheden bouw Singelgrachtgarage volop aan de gang: ''Ongehoorzaamheid fietsers levensgevaarlijk"

De werkzaamheden voor de bouw van de Singelgrachtgarage zijn volop aan de gang. Onder het water komt een parkeergarage voor achthonderd voertuigen. Inmiddels is de bouwkuip ontgraven en wordt nu ingericht. In het AT5-programma Het Verkeer nemen we weer een kijkje bij het werk.

AT5

"De afgelopen maanden hebben we de damwand aangebracht, gedrukt en getrild. We zijn nu bezig met het afvoeren van grond. We graven af tot -vijf meter", vertelt omgevingsmanager Ron van Leeuwaarden met de bouwkuip op de achtergrond.

In de nieuwe Singelgrachtgarage komt ruimte voor 800 parkeerplekken, verdeeld over twee verdiepingen. Ongeveer tachtig procent van deze plekken is bedoeld voor vergunningshouders. In de straat zijn parkeerplaatsen weggehaald om meer ruimte te creëren voor voetgangers en fietsers. Ook komt er meer groen.

Ontwerp Singelgrachtgarage

Een bewoner die we spreken is blij met de komst van de nieuwe ondergrondse parkeergarage: "Parkeren is soms heel lastig. Als je in de garage altijd plek hebt, daar teken ik voor." Ook de fietsomleiding houdt buurtbewoners bezig. Van Leeuwaarden legt uit dat veel fietsers zich niet aan de afsluiting houden. Tijdens de opnames van Het Verkeer zien we het dan ook meerdere keren gebeuren. Van Leeuwaarden en bewoners maken zich zorgen over de ongehoorzaamheid van fietsers. ''Ik vind het levensgevaarlijk'', vertelt een van hen. ''Maar zoals je ziet worden er meerdere mensen op de bon geslingerd'', vertelt een ander.

Fietspad drie jaar afgesloten Door de wegversmalling en het werkverkeer is er minder ruimte voor fietsers op de Nassaukade. De weg is onveilig geworden voor het fietsverkeer. Om die reden is het fietspad aan de waterkant van de Nassaukade de komende drie jaar dicht. Fietsers worden omgeleid via de Frederik Hendrikstraat. Voor het autoverkeer geldt er een snelheidsverlaging van 50 km/u naar 30 km/u.



Van Leeuwaarden benadrukt hoe belangrijk het is dat de regels worden opgevolgd: "Hou je eraan, het is in jullie belang. Het is anders echt niet veilig." Om de veiligheid van de fietsers te bewaren worden de regels nu extra gehandhaafd door de gemeente en kunnen overtreders een boete krijgen.



De parkeergarage is naar verwachting in 2024 klaar.