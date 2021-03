Cameratoezicht op het Museumplein verlengd wegens verwachte demonstraties

Burgemeester Femke Halsema verlengt het cameratoezicht op en rondom het Museumplein. De verwachting is dat daar aanhoudende demonstraties en bijeenkomsten zullen plaatsvinden.

De camera's blijven tot in ieder geval 29 mei. Het cameratoezicht werd op 1 februari per direct ingevoerd en zou in ieder geval tot 29 maart op het plein blijven.

Halsema schrijft dat zij het belang van een effectieve handhaving van de openbare orde enerzijds en de daarmee gepaard gaande mogelijke inperking van het recht op privacy anderzijds tegen elkaar heeft afgewogen. Volgens haar moet aan het algemene belang om de verstoring van de openbare order te herstellen meer gewicht worden toegekend.

Al weken is het Museumplein in de weekends het toneel van protesten waar honderden en soms duizenden mensen op af komen. Zij demonstreren tegen de coronamaatregelen en het kabinetsbeleid daaromtrent. Die bijeenkomsten hebben geleid tot noodbevelen en grootschalige inzet van politie om het Museumplein te ontruimen.

De politie meldde vorige week dat de inzetten op het Museumplein de gemeenschap tot nu toe zo'n 5,5 miljoen euro hebben gekost. Bij de meest recente demonstratie werden afgelopen zondag 334 mensen aangehouden.