Familie van bij VOC-kade overleden Regildo: "In een paar minuten kun je toch levens redden"

Het stel dat afgelopen zaterdag om het leven kwam nadat hun auto te het water raakte bij de VOC-kade op Oosterburg, was net drie maanden samen. De 34-jarige man, Regildo, laat drie kinderen achter. Zijn familie hoopt dat er snel meer duidelijk wordt over het ongeluk.

Regildo was een bekend gezicht in Ganzenhoef. Ook de eigenaar van een belwinkel kende hem goed. "Hij zei dat hij niet meer zo vaak in Amsterdam zou blijven, omdat hij een nieuwe vriendin had en een nieuw leven ging opbouwen bij zijn vriendin. De volgende dag kwam ik uit de kerk en zag ik op mijn telefoon dat hij dood was. Ik kon het echt niet geloven. Ik begon te huilen als een kind. Ik geloof het nog steeds niet."

Vanochtend meldde AT5 dat er binnen de brandweer onrust is ontstaan over het incident. Een duikteam dat in een kazerne vlakbij had kunnen zijn, moest namelijk een andere klus doen in een auto zonder duikuitrusting. Het brandweerpersoneel waarschuwde in 2019 al dat het doen van andere klussen er toe zou kunnen leiden dat duikers te laat zouden komen, ze vinden het een bezuinigingsmaatregel die nooit ingevoerd had moeten worden.

Zaterdag moest er een duikteam uit Amstelveen naar de VOC-kade komen. Brandweerlieden denken dat de dood van de twee mogelijk voorkomen had kunnen worden als het duikteam uit de kazerne bij de IJtunnel alleen voor duikklussen ingezet was geweest, want de duikers hadden er dan in een paar minuten kunnen zijn.