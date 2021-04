Politie krijgt twee tips binnen over liquidatie 'Polletje'

Op de beelden die tijdens de uitzending werden getoond, was te zien dat de man vlak achter Van de Pol loopt en hem van dichtbij doodschiet. Volgens de politie handelde hij "ongelooflijk koelbloedig en berekenend."

De 56-jarige Martin van de Pol werd op donderdag 4 maart doodgeschoten in het bijzijn van zijn zevenjarige dochter, die hij net van school had gehaald. Volgens de politie had de dader Van de Pol de dag ervoor al opgewacht. De dader was volgens de politie lopend en gekleed in een parka, mogelijk van het merk Krakatau.

"Blijf tippen"

De twee tips kreeg de politie tijdens de uitzending binnen, maar de politie denkt niet dat het bij de twee tips blijft: "Na een uitzending komen de tips vaak pas de volgende dagen binnen", laat een woordvoerder van de politie weten.

"Eén tip kan al de doorslaggevende tip zijn in zo'n zaak", vertelt de woordvoerder. "Wij roepen mensen op om te blijven tippen. Ook als je het idee hebt dat de info er niet toe doet kan het belangrijk zijn. Voor hetzelfde geld is dat het puzzelstukje dat de puzzel afmaakt."