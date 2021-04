Musea met toegangstest weer even open: "Heel goed voor de mentale gezondheid"

Vanaf dit weekend openen verschillende musea, podia en andere attracties een paar dagen de deuren. Het is een proef waarbij gekeken wordt of met 'toegangstesten voorzichtig en verantwoord' activiteiten weer mogelijk zijn. In Amsterdam zijn het Joods Historisch Museum, Museumhuis Bartolotti op de Herengracht en Gemeenlandshuis Amsterdam aan de Diemerzeedijk als eerste aan de beurt. Zij mogen nu drie dagen lang een beperkt aantal bezoekers ontvangen.

"Vanaf december zitten we al op de bank te wachten. En nu is het eindelijk zover"

Quote

Coördinator Toos van van Rijn van Museum Huis Bartolotti op de Herengracht vindt het fantastisch dat ze weer eventjes open mogen. "Vanaf december zitten we al op de bank te wachten. En nu is het eindelijk zover", vertelt Van Rijn. Ze hoopt dan vurig dat dit het begin is een periode waarin ze echt open kunnen zijn.

Het Huis Bartolotti laat elk half uur zes mensen toe, zij krijgen een uur de tijd om binnen te kijken. Maar dat mag de pret niet drukken. "Het is heel fijn dat je weer wat kan doen in het weekend, dat je iets kan plannen en ergens naar uitkijken", vertelt een bezoeker vrolijk.

Drempel

Toch komt niet iedereen die een reservering maakt ook echt opdagen. "Sommige bezoekers vinden het misschien toch lastig om de verplichte sneltest te halen. Als je niet bij een testlocatie in de buurt terecht kan, dan moet je er wel wat meer tijd voor over hebben", denkt Van Rijn. "Dat is wel een drempel."

Ook het Joods Historisch Museum merkt dat niet iedereen de kaarten benut. Toch is er veel belangstelling. "Vandaag zitten we bijna helemaal volgeboekt. Elk kwartier worden er vijftien mensen binnengelaten. Zij krijgen anderhalf uur de tijd om het museum te bezichtigen. In totaal mogen er 108 mensen aanwezig zijn", legt hoofd communicatie Kiki Stoffels uit.