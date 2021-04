Ajax wint van RKC dankzij acrobatische Haller

De spelers van RKC proberen de as van het veld goed bezet te houden, waardoor Ajax noodgedwongen via de zijkanten moet aanvallen in het eerste kwartier. Echt gevaar leverde dat nog niet. De eerste grote kans is voor RKC met een counter. Maar een perfect getimede sliding van Rensch maakt de counter onschadeijk.

Kort daarna krijgt Tadic de kans om de 0-1 voor zijn rekening te nemen met een wippertje. Hij wordt de diepte in gestuurd en komt oog in oog met Lamprou. De doelman blijft afwachten en reageert op tijd op het wippertje van Tadic. Maar de Servische international laat zien dat hij nog wel in staat is om een mooie voorzet te geven. Waarop Haller hem prachtig acrobatisch in het doel schiet .Hij strekt zijn rechterbeen volledig en werkt de bal in kundig in het doel.