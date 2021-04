Kale en Kokkie hebben vertrouwen in Roma uit: "Een verlenging lijkt mij prima"

Het zijn spannende weken voor Ajaxfans Kale en Kokkie. Zondag kan hun club de eerste prijs van het seizoen in de wacht slepen, de KNVB-beker tegen Vitesse in De Kuip. Een week later kan de ploeg van Erik ten Hag in eigen huis kampioen worden tegen AZ, mits ze doordeweeks winnen van FC Utrecht. Eerst wacht aanstaande donderdag de return tegen AS Roma waar de Amsterdammers een 1-2 achterstand moeten goedmaken.

''Verliezen van Roma en de manier waarop, dat was klote'', vindt Kale. ''Het is jammer dat Tadic die penalty mist die hij normaal altijd binnenschiet'', zegt Kokkie over de verloren wedstrijd tegen de Italianen. ''Als hij hem maakt ga je er met 3-0 of 4-0 vanaf.'' Zeker twee goals moet Ajax aanstaande donderdag maken in Rome wil het kans maken om de halve finale van de Europa League te halen. Mocht het na negentig minuten 1-2 staan, dan moeten ze verlengen. ''Van mijn mag dat wel gebeuren'', zegt Kale. ''En dan in de verlenging met 1-3 erover.''

''Ik denk alleen wel dat je een belangrijke wissel moet doen'', zegt Kokkie. ''Neres en Antony zijn allebei al weken niet goed. Als Brobbey fit is, zou ik met hem beginnen. Tadic op links en dan mag hij zelf bedenken wie hij op de andere flank zet.'' Mocht Ajax aankomende donderdag de halve finale niet halen, dan houden de fans daar wel een kater aan over. ''Je hebt donderdag een fantastische wedstrijd gevoetbald. Haal die wedstrijd tegen Young Boys nog maar even terug en kijk wat je tegen Lille over twee wedstrijden hebt gedaan. Dan kan je Europa met opgeheven hoofd verlaten, maar als het op deze manier gaat, levert dat wel een kater op'', zegt Kale.

Bekerfinale Aanstaande zondag speelt Ajax de bekerfinale in een lege Kuip tegen Vitesse. Kale en Kokkie weten precies hoe je de Arnhemmers moet aanpakken en hoe je op die manier de eerste prijs van het seizoen in de wacht kan slepen. ''Ze hebben een paar snelle jongens in de ploeg. Het enige dat Ajax moet doen is continu druk uitoefenen op Bazoer en Tannane, dan komen zij niet in hun spel'', besluit Kokkie. Donderdag om 21.00 uur is het de dood of de gladiolen voor Ajax in Rome. De bekerfinale begint op zondag 18 april om 18.00 uur.