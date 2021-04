Bouw Woon Leef aflevering: De auto voorbij

Amsterdam wordt steeds drukker. Dat zorgt voor meer verkeer. Voor het toenemende aantal inwoners worden nieuwe vormen van mobiliteit gecreëerd. De rol van de auto wordt daarbij onder de loep genomen. Op verschillende plekken in de stad ontstaan deelhubs en bij autoluwe nieuwbouwwijken verdwijnt de auto onder de grond.

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. We spreken onder andere met een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. Is het nodig om de straatinrichting anders aan te pakken? Bieden deelhubs met deelauto’s, fietsen en scooters een oplossing?