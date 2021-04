CO2-uitstoot gedaald, maar extra maatregelen nodig om klimaatdoelen te halen

Afgelopen jaar heeft Amsterdam 4.260 kiloton CO2 uitgestoten. Het is een daling ten opzichte van 2017, maar zorgt er niet voor dat de gemeente dichter bij haar klimaatdoelstellingen komt. Waar vorig jaar de CO2-reductie in 2030 nog op 48 procent werd geschat, is dat dit jaar gekelderd naar 37 procent. Volgens wethouder Van Doorninck (Duurzaamheid) zijn er daarom extra maatregelen nodig.

Sinds 2017 is de CO2-uitstoot in de stad met 15 procent gedaald. Dat valt te lezen in de Klimaatrapportage, een rapport dat de gemeente elk jaar uitbrengt over de CO2-uitstoot van de stad. De gemeente is blij met de daling, maar benadrukt ook dat deze waarschijnlijk niet structureel is, 'aangezien het deels veroorzaakt is door de impact van de coronacrisis'.

Stuk minder rooskleurig dan vorig jaar

In het rapport wordt ook een inschatting gedaan van de CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 1990. De inschatting dit jaar is een stuk minder rooskleurig dan de inschatting van vorig jaar. Toen werd er nog een 48 procent CO2-reductie verwacht, dit jaar is dat al bijgesteld naar 37 procent.

Volgens de gemeente is dat deels te verklaren doordat de verduurzaming van de landelijke elektriciteitsproductie achterloopt in vergelijking met vorig jaar. Volgens de gemeente laat het rapport zien dat de stad 'weliswaar op de goede weg is om het reductiedoel van 55 procent in 2030 te behalen, maar dat er meer nodig is'.

De voorgenomen acties en maatregelen moeten daarvoor 'volledig en succesvol worden uitgevoerd, maar ook de huidige aanpak moet verder worden geïntensiveerd en worden aangevuld met nieuwe plannen'.