Trambaan Haarlemmerplein wordt vervangen: "Ik hou van lawaai"

Er wordt gewerkt aan de trambaan op Haarlemmerplein. Het spoor is versleten en is daarom toe aan vervanging. In het AT5-programma Het Verkeer nemen we een kijkje bij de vernieuwingswerkzaamheden aan het tramspoor.

Projectleider Wouter Mutsaerts legt uit waarom de trambaan vervangen wordt: "De aanleiding voor de werkzaamheden is de slechte staat van het beton waar het spoor op ligt. Dat heeft, net als het beton en asfalt tussen de sporen, heel erg te lijden van de vele bussen die op dit punt de trambaan op en af draaien. Dus dat zijn we aan het vervangen", vertelt hij. Werken op zo'n drukke plek als Haarlemmerplein brengt wel wat uitdagingen met zich mee: "De grootste uitdaging van ons werk is de balans tussen voldoende werkruimte en zo min mogelijk hinder voor de overige verkeersstromen."

Quote "Ik vind het heel fijn dat er aan het spoor gewerkt wordt. Alleen de herrie is wat minder." voorbijganger

Dat er gewerkt wordt aan het tramspoor wordt door de meeste voorbijgangers wel begrepen. Dat de werkzaamheden voor behoorlijk wat geluidshinder zorgen, wordt in gesprekken met de buurtbewoners vaak genoemd. "'Dat de trambaan vervangen wordt vind ik heel fijn. Dat was al heel lang achterstalling onderhoud. De herrie is wat minder," vertelt een voorbijganger. Een ander vindt al het geluid in de buurt geen probleem. Alleen zijn hondje is het niet helemaal met hem eens: "Ik vind het prima. Ik hou van lawaai: drilboren, kettingzagen. Alleen mijn hond is een beetje bang voor dit allemaal, dus dat is jammer."

Het werkterrein recht voor de Haarlemmerpoort

Bushaltes Haarlemmerplein verplaatst De werkzaamheden aan de trambaan hebben weinig grote gevolgen voor het verkeer. Doorgaand verkeer kan namelijk gewoon om het werk heen rijden. Er gelden wel wat korte omleidingen voor fietsers en voetgangers. Ook zijn de bushaltes op het Haarlemmerplein tijdelijk verplaatst naar de Haarlemmer Houttuinen om het tramspoor naast de haltes te kunnen vervangen. De werkzaamheden aan de trambaan duren tot 5 juni. "Dan kan het spoor tot 30 jaar mee", sluit Mutsaerts af.