Florian heeft loden leidingen: "Onze loodwaarden zijn 4 keer zo hoog dan normaal"

In woningen die voor 1960 gebouwd zijn, kunnen loden leidingen zitten. Te veel lood in het drinkwater is slecht voor de gezondheid. De gemeente wil daarom dat alle loden leidingen in Amsterdam zo snel mogelijk worden verwijderd. Stichting !WOON gaat nu woonblokken waar in één pand loden leidingen zijn gevonden verder onderzoeken.

Water drinken uit loden leidingen is slecht voor de gezondheid. Vooral voor kinderen tot en met 7 jaar en voor zwangere vrouwen is het schadelijk. Als jonge kinderen te veel lood binnen krijgen, kan dit leiden tot een lagere intelligentie. Daarnaast kan lood tientallen jaren in je lichaam blijven. Een hoog loodgehalte in het bloed op volwassen leeftijd kan leiden tot een hogere bloeddruk of een grotere kans op het ontwikkelen van nierziekten volgens de GGD Amsterdam.

Quote "We laten de kraan eerst lopen zodat er nieuw, vers water komt" Bewoner pand met loden leidingen

Florian, één van de bewoners van een pand waar loden leidingen zijn gevonden, vertelt ons over de ontdekking: "Mijn buren hebben het drinkwater gemeten en daar kwam naar voren dat die loodwaardes 38 microgram per liter (µg/l) zijn. Dat is bijna vier keer hoger dan wat de gemeente graag wil zien. Dat is natuurlijk shocking voor ons." De landelijke norm voor de loodwaardes in het drinkwater is namelijk 10 µg/l dus de leidingen met hogere waardes wil de gemeente zo snel mogelijk vervangen. Als tandarts reageert Florian extra verbaasd op het lood in zijn leidingen. "Ik ben elke dag bezig met metaal uit de mond van de patiënt te verwijderen en dan kom je thuis en heb je opeens loodwater", vertelt hij. Florian verwijst naar de metalen vullingen waar tandartsen lange tijd gebruik van maakten, tegenwoordig worden die bij voorkeur verwijderd wegens het loodgehalte.

Oscar Vrij van organisatie !WOON

Oscar Vrij van stichting !WOON vertelt hoe de organisatie zich inzet om het probleem van loden leidingen aan te pakken: "Als er in een pand lood is aangetroffen dan gaan we aan de bewoners van de rest van het blok aanbieden om in de kruipruimte te kijken of daar loden leidingen zijn. Dat is één van de plaatsen waar de grootste kans is op het treffen van loden leidingen." Vrij benadrukt dat het belangrijk is, wanneer mogelijk, om zelf je leidingen te checken. "We roepen iedereen op om het ook zelf op te sporen. Daar waar hulp nodig is kunnen we dat binnenkort bieden."