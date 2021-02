Vijftien huurders hoeven ruim helft minder huur te betalen vanwege loden leidingen

Een te hoog loodgehalte in het drinkwater is in het zogenoemde Gebrekenboek van de Huurcommissie aangewezen als gebrek dat de verhuurder moet verhelpen. De huurders moesten het overschrijden van de loodnorm aantonen met een rapport van een erkend laboratorium.

