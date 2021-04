Veroordeling voor moord op broer kroongetuige Nabil B. blijft staan

De 41-jarige Redouan B. werd in de ochtend van 29 maart 2018 in zijn bedrijfspand op de NDSM-werf doogeschoten. Hij was de broer van kroongetuige Nabil. B. in het Marengo-proces. De volgende dag was al bekend dat Shurandy 'Andy' S. de schutter was. Hij heeft de moord ook bekend.

De rechtbank legde in eerste instantie 20 jaar gevangenisstraf op. Dit werd in hoger beroep verhoogd naar 28 jaar. Met het oordeel van de Hoge Raad komt een einde aan de strafzaak en staat de gevangenisstraf van 28 jaar voor S. vast.

Strafzaak

S. heeft tijdens de zitting bij het gerechtshof verklaard spijt te hebben van zijn daad. Het hof geloofde dat zijn medeleven oprecht is. 'In zoverre is hij geen typische kille huurmoordenaar. Maar medeleven achteraf is ook gratuite. Wij vragen ons af waarom de verdachte, als hij tot medeleven in staat is, uiteindelijk toch de moord gepleegd heeft.'

Het motief van de moord is naar alle waarschijnlijkheid het feit dat de broer van Reduan B., Nabil, kroongetuige is in Marengo-proces. In deze zaak is Ridouan Taghi de hoofdverdachte. 'De kroongetuigedeal is op 23 maart 2019 bekendgemaakt. Dat zou de haast kunnen verklaren waarmee de liquidatie op 29 maart 2018, zes dagen later, is uitgevoerd. Twee pogingen op de dag daarvóór zijn mislukt', aldus het hof.