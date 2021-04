Werkgever fikst lift voor Sandra: "Ik dacht nooit dat ik in een supermarkt kon werken"

Sandra Hincu kan ondanks haar beperking achter de kassa in de supermarkt werken. Dat komt omdat haar werkgever, de Coop in de Rivierenbuurt, een rolstoellift heeft geïnstalleerd. Daardoor kan ze makkelijk en, nog belangrijker, zelfstandig plaatsnemen achter haar werkplek.

Tot vandaag had de 26-jarige Sandra Hincu de hulp van haar collega's nodig om van haar kruk achter de kassa af te komen. Ook even van haar plek naar het toilet komen kon ze niet alleen. Nu kan ze gewoon in haar rolstoel blijven zitten, en wordt ze door een lift op de juiste hoogte gebracht. "Dit is heel belangrijk voor mensen zoals ik", vertelt Sandra. "Het geeft mij het gevoel dat ik normaal ben. Dat ik niet ben buitengesloten."

Op vakantie in Italië ging het gruwelijk mis. Bij een ongeluk stortte de auto waar zij met haar broer inzat van een brug zeven meter naar beneden. Sandra kreeg een dwarslaesie, waardoor ze haar onderlichaam niet meer kan bewegen en volledig afhankelijk is van haar rolstoel.