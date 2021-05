Protestmars in binnenstad tegen coronamaatregelen

De demonstratie wordt georganiseerd door Michel Reijinga, die ook het zogenoemde koffie drinken op het Museumplein organiseerde. Het Museumplein is sinds een paar weken dicht vanwege de renovatie van de grasmat, dus de demonstranten kiezen inmiddels voor andere locaties.

Acceptabel

Agenten begeleiden de stoet. De gemeente stelde in het verleden dat optochten vanwege de coronamaatregelen ongewenst waren, maar dat is volgens een woordvoerder van de gemeente inmiddels niet meer zo. Mocht er toch besloten worden om de politie in te laten grijpen, dan wordt dat vooraf aangekondigd. Maar vooralsnog is het protest volgens de woordvoerder acceptabel.

Doordat de demonstranten over het tramspoor liepen, reden tram 1, 7 en 19 enige tijd met vertraging. Inmiddels wordt de dienstregeling hervat.