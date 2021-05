Studenten eisen vertrek directeur en hoofddocent Amfi

Twee weken geleden brachten AT5 en NH Nieuws bericht naar buiten over de onveilige sfeer op de instelling. Het klimaat is er volgens studenten onveilig, en er wordt gesproken van een angst- en zwijgcultuur. Docenten zouden racistische of seksistische opmerkingen maken, en studenten zeggen zich vaak gekleineerd te voelen.

"Wij horen van studenten dat zij jarenlang therapie hebben gevolgd na hun tijd op Amfi, daarom moet de cultuur op de modeschool radicaal veranderen", zegt ASVA-voorzitter Maarten van Dorp in een verklaring. "Dat kan niet met een directeur en een hoofddocent die de afgelopen jaren duidelijke signalen van onveiligheid hebben weggewuifd."

Excuses maken

De studenten en de studentenvakbond willen dat er naast het vertrek ook excuses worden gemaakt voor de "giftige cultuur" en de manier waarop studenten zijn behandeld. Er zou hiervoor een onafhankelijke klachtenprocedure moeten komen.

"Zonder onafhankelijke klachtenprocedure wordt een kleine instelling zoals Amfi een gevaarlijke doofpot voor sociale onveiligheid", zegt Van Dorp. "Studenten moeten veilig een melding over hun docent kunnen indienen, zonder te vrezen voor lagere cijfers."

Zestig verhalen

Van Dorp geeft aan dat er in de mailbox van de actiegroep inmiddels zestig verhalen zitten over problemen op de school, en zijn er via Instagram nog tientallen verhalen binnengekomen. "Dat gaat dan om verhalen van studenten die nu op de school zitten, en studenten die al van de school af zijn."

De misstanden op het mode-instituut hebben inmiddels ook de politiek bereikt. Kamerlid René Peters (CDA) vroeg vorige week aan demissionair minister Van Engelshoven of de Onderwijsinspectie een onderzoek kan starten, of dat er ingegrepen kan worden door de organisatie die de kwaliteit op het hoger onderwijs controleert, de NVAO.