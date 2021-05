Tramsporen op Stationsplein worden vernieuwd: "Wordt beter toegangelijk"

In het stationsgebied, tussen de Middentoegangsbrug en de Kamperbrug wordt er gewerkt aan het Stationsplein en de tramsporen. Door de werkzaamheden rijden trams een andere route en is er behoorlijk wat geluidsoverlast. AT5-programma Het Verkeer gaat langs om te kijken hoe het drukke plein recht voor Amsterdam Centraal is veranderd in een bouwkuip.

Onderdeel project De Entree Er wordt al een hele tijd flink gewerkt in het Amsterdamse stationsgebied. De werkzaamheden op het Stationsplein zijn onderdeel van het project De Entree wat in 2018 gestart is. Tijdens het project wordt het gebied aan de centrumzijde van station Amsterdam Centraal vernieuwd. Het hele gebied tussen de Kamperbrug en de Droogbak wordt in zo’n 5 jaar overzichtelijker en netter gemaakt. Nu zijn de trambanen en de bestrating van het plein aan de beurt, ze worden vernieuwd en toegankelijker gemaakt: "Het tramspoor en alle haltes waren oud en niet goed toegankelijk. Het wordt nu langer, breder, beter toegankelijk en dichterbij het station", vertelt Omgevingsmanager Paul Hardeman.

Quote "Het tramspoor en alle haltes waren oud en niet goed toegangelijk. Het wordt nu langer, breder, beter toegankelijk en dichterbij het station." Paul hardeman - omgevingsmanager

"Momenteel zijn we druk bezig om de oude tramsporen te slopen en beton wat eronder zit. We zijn ook nog bezig met het snijden van tegels, het aanbrengen daarvan en het aftrillen." Al deze werkzaamheden gaan vooral in het begin van het werk gepaard met wat geluidshinder volgens Hardeman. "Slopen en zagen in beton en asfalt gaat nog steeds niet zonder geluid. De eerste weken zijn vooral geluidsrijk en daarna wordt het allemaal weer rustiger."

De verouderde tramsporen worden aangepakt

Quote "Het is ingewikkeld, welke tram je nu weer moet pakken en waar hij nu weer eindigt." voorbijganger

Voorbijgangers en reizigers rondom het station reageren wisselend op de werkzaamheden en de omleidingen. "De overlast vindt ik meevallen, ik kan nog steeds via een snelle weg bij het station komen. Ik hoef maar een klein stukje om te lopen," vertelt een reiziger. Een mevrouw, die vaak gebruik maakt van het openbaar vervoer, heeft wat meer moeite met de omleidingen: "Het is ingewikkeld, welke tram je nu weer moet pakken en waar hij nu weer eindigt. Dat is het lastige eraan."

Omleidingsroutes

Voetgangers omlopen Vooral voetgangers en reizigers merken iets van de werkzaamheden. Op Stationsplein Oost is er tijdens het werk alleen een looproute aan de waterkant. De omleidingsroutes voor voetverkeer worden aangegeven op verschillende manieren zoals bijvoorbeeld een digibord en straatprints.. Daarnaast zijn er wat omleidingen voor het openbaar vervoer. De busreizigers kunnen een iets langere reistijd verwachten en ook voor het tramverkeer zijn er wat veranderingen. De trams die eerst aan de oostkant reden, rijden nu via de westkant van het Stationsplein en Tram 26 stopt aan de IJzijde. De werkzaamheden aan het Stationsplein zijn in de ochtend van 21 oktober klaar.