Westerdoksluis wordt versterkt: "Niet meer berekend op zwaarste verkeer"

Er hangen dikke wolken in de lucht als AT5-programma Het Verkeer een kijkje neemt bij de werkzaamheden aan de brug. Gelukkig zijn de werkmannen wel voorbereid op een beetje regen. "Op een regenachtige dag werken hoort er natuurlijk bij. Het maakt ons niet zoveel uit, we kunnen ons er goed tegen kleden", vertelt één van de werkmannen.

Omgevingsmanager Sandra Zijlstra legt uit waarom de brug wordt aangepakt: "Deze brug krijgt dagelijks zo'n 20.000 voertuigen voor haar kiezen en de brug is niet meer berekend op het zwaarste verkeer. We gaan het brugdek versterken en het staalwerk onder de brug herstellen." De Westerdoksluis is een belangrijke verkeersroute voor veel weggebruikers. Een afsluiting van de brug is echter noodzakelijk om het werk uit te voeren, wel wordt er zoveel mogelijk rekening gehouden. "We versterken de brug in twee delen. Op deze manier is er nog ruimte voor de nood- en hulpdiensten en kunnen de twee buslijnen erdoor."