Klimaatactiviste Greta Thunberg kritisch over biomassacentrale in Diemen

De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg is kritisch over de mogelijke komst van een biomassacentrale in Diemen. Thunberg maakt zich zorgen over de verhoogde CO2-uitstoot van het Zweedse Vattenfall.

De klimaatactiviste schrijft op Twitter: "Elk jaar zullen er meer dan 200.000 ton houtpellets verbrand worden in de geplande energiecentrale van Vattenfall in Diemen, Nederland. De investering maakt deel uit van de omschakeling van het bedrijf naar fossielvrij - maar dreigt in plaats daarvan te leiden tot een verhoogde uitstoot van kooldioxide." Bij de tweet deelt ze een artikel van de Zweedse krant Dagens Nyheter over de plannen van Vattenfall.

Vattenfall zegt vandaag tegen NH Nieuws dat het nog maar de vraag is of de biomassacentrale er daadwerkelijk komt. "We zijn bezig met onderzoeken of er alternatieven zijn. Daarom kunnen we in het voorjaar van 2022 op zijn vroegst hier iets over zeggen."

De mogelijke komst van de biomassacentrale in Diemen houdt zowel lokale politici als omwonenden van de aangewezen plek al geruime tijd bezig. In juni 2020 werd bekend dat de plannen voor de bouw van een biomassacentrale in Diemen door Vattenfall in de ijskast zijn gezet.