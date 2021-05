Slachtoffer schietpartij Kraaiennest is peuter van twee jaar

Het kind dat gisteravond gewond raakte bij een schietpartij nabij metrostation Kraaiennest in Zuidoost is een peuter van twee jaar. De politie is nog op zoek naar twee verdachten.

De schietpartij gebeurde gisteravond rond 21.15 uur. Ter plaatse bleek dat de peuter gewond was geraakt. Het kind is met een ambulance overgebracht naar een ziekenhuis en moest daar ter observatie de nacht blijven.

De politie is op zoek naar twee verdachten en heeft hun signalement gedeeld. Ondanks een zoektocht in de buurt zijn ze niet door de politie aangetroffen. Wel zijn er in de omgeving meerdere hulzen gevonden. De politie weet nog niet wat de aanleiding is van het schietincident.

Naar aanleiding van de schietpartij organiseren buurtbewoners zaterdag een demonstratieve tocht tegen geweld.