Kale en Kokkie blikken terug: ''Erik ten Hag heeft het goed gemanaged''

''De enige reden dat ik opgelucht ben dat het seizoen voorbij is, is omdat je hoopt dat er aankomend seizoen weer publiek aanwezig mag zijn'', zegt Kale.

''In de competitie en de beker ben je met vlag en wimpel geslaagd'', zegt Kokkie. ''Je mag niet zoveel klagen op dit Ajax. Er is geen club in Nederland die bij hun in de buurt geweest is. Over een heel seizoen heb je slechts twee potjes verloren. De beker win je door al je grote concurrenten tegen te komen, die versla je allemaal. Dan mag je spreken van een heel mooi seizoen van Ajax.''

Stelling

Om het seizoen door te nemen heeft AT5 een aantal stellingen opgeschreven voor de Ajaxfans. Een van de stellingen luidt: ''Zonder Erik ten Hag had Ajax er nooit zo goed voorgestaan als nu''.

Kale schiet in de lach. De twee zijn tijdens het seizoen wel eens hard geweest voor de trainer, vooral op het gebied van zijn wisselbeleid. ''Hij heeft het goed gemanaged'', zegt Kale.

Belangrijke schakel

"Hij is een belangrijke schakel in het geheel en met een andere coach had je nooit geweten hoe je ervoor gestaan had. Hij moet het ook doen met de selectie die Overmars voor hem samenstelt. Daar heeft hij een eigen draai aan gegeven en daardoor staat er een goed Ajax'', vult Kokkie aan.

''Hij heeft ook een aantal dingen te managen gehad, denk aan Onana, Promes met het steekincident en het vinkje van Haller, dat heeft hij goed gedaan'', besluit Kale.