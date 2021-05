Advocaat nabestaanden Bas van Wijk boos over lage straf: "Ik ga uit van hoger beroep"

Richard Korver, de advocaat van de nabestaanden van de in 2020 doodgeschoten Bas van Wijk , is boos over de uitspraak van de rechter. De opgelegde straf van 9 jaar en tbs met dwangverpleging is door een vormfout van het OM fors lager dan de eis van 18 jaar. Dat doet geen recht aan wat Samir el Y. Bas en zijn familie heeft aangedaan, vindt hij. De familie is enorm teleurgesteld.

"Mijn cliënten zijn ontstemt dat het OM kennelijk in de ogen van de rechtbank een fout heeft gemaakt", gaat Korver verder. "Of het een fout blijft is de vraag. We gaan er vanuit dat het OM hoger beroep zal aantekenen. Ze hebben immers maar de helft gekregen van wat ze hebben gevraagd."

Vanwege de vormfout van het OM kon er geen gekwalificeerde doodslag worden opgelegd volgens de rechter. Samir el Y, die in augustus 2020 de 24-jarige bas van Wijk doodschoot na een ruzie bij de Nieuwe Meer, werd hierdoor veroodeel tot 'slechts '9 jaar cel plus tbs met dwangverpleging. Het OM had 18 jaar cel geëist.

"U zult begrijpen dat mijn cliënten vinden dat hier geen rechtvaardige uitspraak is gedaan", zegt Korver direct na de uitspraak. "De rechtbank heeft een deel van die dagvaarding nietig verklaard omdat op een bepaalde regel geen datum en plaats stond , maar op andere regels in diezelfde dagvaarding wel. Dus het was voor eenieder duidelijk waar dit over ging."

"Het belangrijkste is dat mijn cliënten zeggen: dit doet geen recht aan wat er hier in deze stad is gebeurd", vevolgt Korver. De advocaat gaat ervan uit dat het OM zichzelf series neemt en vandaag nog hoger beroep aantekent. "De familie vindt dit onbegrijpelijk."

Openbaar ministerie: "Herstel in hoger beroep mogelijk"

Het OM laat weten dat ze spoedig de beslissing wil nemen of ze in hoger beroep gaan tegen de uitspraak. In een reactie leggen ze uit hoe de fout gemaakt is.



"De tenlastelegging die voor de zitting aan de verdachte is uitgebracht bevatte in alle feiten wel degelijk 'plaats en datum'. Naar aanleiding van de inhoudelijke behandeling van de zaak heeft het OM gemeend deze tenlastelegging te moeten wijzigen. Bij deze wijziging zijn abusievelijk 'plaats en datum' bij het feit gekwalificeerde doodslag weggevallen. Het OM betreurt dit zeer."

De rechtbank verbond hieraan de conclusie dat de tenlastelegging hierdoor op dit punt nietig was, zegt Evert Boerstra, woordvoerder van het OM. "Het betreft hier een omissie die in hoger beroep hersteld kan worden. Dit zal dan ook uitdrukkelijk betrokken worden in de afwegingen om al dan niet in hoger beroep te gaan."