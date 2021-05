Langer op het terras en weer naar Artis: "We zijn blij dat we weer mogen, eindelijk"

Stap twee van de corona-versoepelingen is vandaag in gegaan. Dat betekent dat naast de opening van sportscholen , je weer langer op het terras mag zitten en naar pretparken en dierentuinen kan. Artis opende haar poorten weer vandaag en op het terras van Café de Amstel in Zuid aten buurtbewoners om 6:00 een ontbijtje.

Nieuw ritueel?

Het ontbijt is de belangrijkste maaltijd van de dag, dus het menu was goed uitgebreid. "We hebben een heerlijk gekookt eitje, croissantje, een ontbijtje met kipfilet of ham. En dan mogen ze nog kiezen tussen melk of jus d'orange erbij en natuurlijk het bakkie koffie", vertelt eigenaar Arie van de Velden.

Arie vroeg zich in eerste instantie wel af of het een beetje druk ging worden maar kreeg goede berichten. "Gister ging m'n telefoon in een keer helemaal op hol. Tot elf uur 's avonds kreeg ik nog appjes met: we komen wel want vind het zo lullig als je alleen zit. Je ziet het, het is vol."

Het terras zat vol met buurtbewoners die wel zin hadden in het ontbijtje maar voor de meesten wordt het geen standaard. "Nee nee, dit was echt een eenmalige actie hoor", zegt één van de gasten lachend.