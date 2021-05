Grootste daling WW-uitkeringen sinds start coronacrisis

Het aantal WW-uitkeringen is in de maand april flink gedaald, dat meldt uitkeringsinstantie UWV. Het is zelfs de grootste daling sinds de start van de coronacrisis. Het gaat om een daling van 5,6%, dat zijn in totaal 1571 uitkeringen. Afgelopen jaar was er nog een stijging van 10 duizend uitkeringen, dat was toen een stijging van 56%.