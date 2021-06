Week van de jonge mantelzorger: "Stond ermee op en ging ermee naar bed"

Het is de Week van de Jonge Mantelzorger. In Amsterdam en omgeving zijn veel jongeren

mantelzorger. Viroen Soebedar, 26 jaar, is hier één van. Samen met zijn vader zorgt hij al tien jaar voor zijn zieke moeder. In het AT5-programma Amsterdam Informeert vertelt Viroen hoe het is om mantelzorger te zijn.

Bij binnenkomst in het huis valt de heerlijke geur van eten gelijk op. Viroen's vader is aan het koken voor zichzelf en zijn zoon, een recept van zijn vrouw. Ook hangen er een tiental mooie schilderijen in de woonkamer. Viroen vertelt dat zijn moeder die heeft gemaakt voor haar familie, de mannen laten haar kunst met trots zien. Toen zijn moeder in 2011 in korte tijd verschillende hersenbloedingen kreeg, was Viroen pas zestien jaar oud. Door de ziekte van zijn moeder werden Viroen en zijn vader in één keer mantelzorgers. "Toen ik thuis voor haar zorgde, stond ik ermee op en ging ik ermee naar bed. In de ochtenduren maakte ik een ontbijt voor haar en gaf ik haar medicatie. Soms deed de thuiszorg dat, soms deed ik dat zelf."

Viroen samen met zijn moeder

1 op de 5 jongeren heeft zorgsituatie thuis Naast Viroen zijn er nog veel meer jonge mantelzorgers in Nederland. Volgens onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en de Vrije Universiteit (VU) groeit ongeveer één op de vijf scholieren op met een langdurig ziek familielid. Middelbare scholieren met een zorgsituatie thuis scoren minder goed op levenstevredenheid, ervaren gezondheid, psychosomatische klachten en schooldruk. Viroen was zelf ook nog maar een middelbare scholier toen zijn moeder ziek werd en hij voor haar ging zorgen. "Zij ging naar de dagbesteding en ik naar school. In de avond zagen we elkaar dan weer. Dan hielpen ik of mijn vader haar met avondeten en brachten haar dan naar bed", vertelt hij.

Quote "Ik raakte in een depressie. Ik moest teveel balletjes omhoog houden voor mezelf" VIROEN - JONGE MANTELZORGER

Nu woont Viroen's moeder al vijf jaar in een verpleeghuis, haar gezondheid ging verder achteruit en haar familie kon haar niet meer vanuit huis verzorgen. Zijn moeders verhuizing viel Viroen zwaar: "Toen zij naar het verpleeghuis toeging zou je denken dat mijn ritme wat makkelijker zou worden. Maar uiteindelijk gebeurde het omgekeerde: Ik raakte in een depressie. Ik moest teveel balletjes omhoog houden voor mezelf." Op een gegeven moment werd het Viroen te veel. Hij moest alles in zijn leven even op pauze zetten en rust nemen."Toen ben ik met een psycholoog in gesprek gegaan. Dat is dan ook de tip die ik voor mantelzorgers heb: Praat met iemand in je omgeving, leg de moeilijkheden bloot."

Quote "Praat met iemand in je omgeving, leg de moeilijkheden bloot." vIROEN - JONGE MANTELZORGER

Om het onderwerp mantelzorg bekender te maken en andere (jonge) mantelzorgers te helpen deelt Viroen zijn ervaringen en kennis op zijn eigen website viroen.nl. Erover praten en goed plannen zijn volgens Viroen enorm belangrijk als mantelzorger. Uit onderzoek van SCP en VU blijkt ook dat voldoende steun uit de omgeving de kwaliteit van leven van scholieren met een langdurig ziek gezinslid kan verbeteren.