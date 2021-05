Ajax hofleverancier definitieve selectie Oranje voor EK, Jurriën Timber geselecteerd

Bondscoach en ex-Ajax coach Frank de Boer heeft vandaag zijn definitieve 26 spelers voor het Europees Kampioenschap (EK) bekend gemaakt. Ajax is hofleverancier van Oranje met 5 spelers in de selectie. De 19-jarige Jurriën Timber is door De Boer opgenomen in de selectie, het is de eerste keer dat de verdediger mee mag met het 'grote' Oranje.