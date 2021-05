Kroongetuige Nabil B. in zaak tegen Taghi schort overeenkomst met OM op

De kroongetuige in het Marengo-proces en tegen Ridouan Taghi heeft de overeenkomst met het Openbaar Ministerie (OM) opgeschort. Nabil B. wil voorlopig niets meer verklaren omdat justitie de afspraken over zijn veiligheid en dat van zijn gezin niet nakomt, aldus advocaat Onno de Jong.

Dat gebeurde in de zwaarbeveiligde ‘bunker’ in Osdorp. Daar wordt vandaag de moord op de spyshophouder Ronald Bakker behandeld. Bakker werd in september 2015 vermoord. Het is een van de moorden van het liquidatieproces Marengo rondom Taghi.

"Het OM faalt op ieder vlak. Cliënt heeft gezegd: tot hier en niet verder. Laat het OM maar aan tafel komen om de problemen op te lossen", meldt advocaat Onno de Jong volgens De Telegraaf . De toenmalige advocaat van B., Derk Wiersum, werd in september 2019 voor zijn woning in Buitenveldert doodgeschoten. In 2018 werd de broer van Nabil doodgeschoten in Noord.

Een woordvoerder van het OM laat aan AT5 en NH nieuws weten dat ze, net als de rechtbank, verrast zijn: "Het bericht is pas van gisteravond. Vandaag kan de behandeling van de zaak over de moord op Ronald Bakker gewoon doorgaan, zonder dat kroongetuige wordt gehoord,"

Marengo-proces

In maart vond de eerste inhoudelijke zitting van het zogenoemde Marengo-proces plaats. Er was een groot aantal beveiligingsmaatregelen getroffen, ook omdat het de eerste keer was dat verdachte Ridouan Taghi buiten de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught was.

Het Marengo-proces draait om vier moordzaken, waaronder de spyshopmoord. Ook de moord op Martin Kok in Laren en de liquidatie van een man in de flat Kikkenstein worden behandeld. Volgens justitie hadden de zeventien verdachten allerlei verschillende rollen, zoals de voorbereiding van moorden en het observeren van de doelwitten