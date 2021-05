Doorschuiven trainers bij Ajax, Heitinga nieuwe coach Jong Ajax

Er is bij Ajax gewisseld in de technische staf. Assistent-trainer Christian Poulsen stopt bij Ajax 1, waardoor Jong Ajax coach Mitchell van der Graag doorschuift als de nieuwe assistent van Erik ten Hag. Oud-Ajacied John Heitinga wordt daarom de nieuwe coach van Jong Ajax, hiervoor was hij coach in de jeugd.

Van der Gaag is nu twee jaar trainer bij Jong Ajax. Hij deed het in zijn eerste seizoen uitstekend en eindigde op de 4e plaats en had de meest scorende ploeg van de Eerste Divisie. Dit jaar ging het stukken minder en vonden ze zichzelf terug op de 16e plaats. Van der Graag heeft nog een contract met de club tot en met 30 juni 2023.

Nieuwe rol

De promotie voor Van der Graag betekent dus ook voor Heitinga de volgende stap in zijn trainerscarrière. De 37-jarige oud-verdediger was in 2016 assistent bij Jong Ajax en coachte vanaf 2017 het hoogste jeugdelftal van de club.

Christian Poulsen maakte de afgelopen twee seizoenen deel uit van de technische staf van het eerste elftal. De Deen stopt bij Ajax 1 omdat hij zich op andere dingen wil gaan richten en is al in gesprek met Ajax over een andere rol binnen de club.