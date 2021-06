16 duizend fans welkom tijdens EK-wedstrijden Oranje in Johan Cruijff Arena

Het begin van het Europees Kampioenschap (EK) staat voor de deur, over 13 dagen speelt Nederland zijn eerste wedstrijd tegen Oekraïne. En dat mogen ze doen onder het oog van meer toeschouwers dan eerst werd gedacht. Het aantal fans dat in de Johan Cruijff Arena naar een wedstrijd mag kijken, is opgeschaald van 12 duizend naar 16 duizend.

In april werd al duidelijk dat het stadion tenminste voor een kwart gevuld mocht worden. Op basis van de resultaten van onder andere het Fieldlab-onderzoek met 5000 Oranje-fans en de huidige situatie rond het coronavirus, is de keuze gemaakt dat de Arena nu voor een derde gevuld mag worden.

De wedstrijden van het EK die in de Arena worden gespeeld zijn weer Fieldlab evenementen. De bezoekers moeten zich houden aan de veiligheidsprotocollen van het onderzoek en moeten een negatieve coronatest laten zien.

Steun in de rug

"Het is fantastisch dat de coronasituatie steeds beter onder controle lijkt te zijn en er dus steeds meer mogelijk is. We zijn dan ook heel blij dat we nu nog meer fans gelukkig kunnen maken", reageert toernooi directeur Gijs de Jong.

"EURO 2020 in Amsterdam is net als het Eurovisie Songfestival in Rotterdam een iconisch evenement. Daar wil je gewoon zoveel mogelijk mensen bij hebben. Al met al is dit een fantastische steun in de rug voor iedereen met een oranje hart en zeker ook voor het Nederlands elftal."

Nederland speelt de drie groepsfase-wedstrijden tegen Oekraïne, Oostenrijk en Noord-Macedonië in de Johan Cruyff Arena. De achtste finale, tussen de nummer 2 van groep A en de nummer 2 van Groep B, wordt ook gespeeld in Amsterdam.