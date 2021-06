Uitvaart Etou's Belserang rustig verlopen: "Trots op mijn broeders"

Honderden motorrijders, vrienden en nabestaanden hebben vanmiddag afscheid genomen van Etou's Belserang, voormalig president van motorclub Satudarah Etou's Belserang. Er was uit voorzorg veel politie op de been, maar er zijn geen ongeregeldheden ontstaan.

Vanaf de Holendrechtstraat in Zuid vertrok vanochtend een rouwstoet naar Zuidoost, waar een dienst plaatsvond. "Voor een vriend moet je zijn eer bewijzen", zei iemand die bloemen op de rouwauto neerlegde. "Dat hebben ze allemaal mooi gedaan. Al die mensen die er kwamen. Keurig netjes gedaan. We hadden al die politie niet nodig."

Uiteindelijk kwam de stoet aan op begraafplaats Zorgvlied in Zuid. Hoewel er geen vuurwerk afgestoken mocht worden, waren er daar wel fakkels te zien. Ook mochten er geen Satudarah-uitingen gedragen worden, omdat de club door de rechter verboden was. Dat gebeurde niet. De meeste aanwezigen droegen gele of zwarte kleding.

"Ik ben trots op mijn broeders", zei een ander. "Dat ze hier van her en ver zijn gekomen. Ik ben heel trots. Ze kwamen uit heel Europa. Van Denemarken, Duitsland, overal."