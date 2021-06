Wethouder erkent: naam Ahold "onbedoeld" zichtbaar in WOB-stuk

Het was inderdaad niet de bedoeling om de naam van Ahold bekend te maken aan de tegenstanders van de bouw van een distributiecentrum in de Lutkemeerpolder in Nieuw-West.

Dat blijkt uit een vandaag verstuurde brief van wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ordening) aan de gemeenteraad. "De actiegroep heeft de naam gevonden in een door de gemeente gepubliceerd WOB besluit van 24 november 2020, waarin onbedoeld op een pagina de naam nog zichtbaar was", schrijft de wethouder.

Vergeten

De actievoerders lieten vrijdag al weten dat de gemeente de naam op sommige plekken was vergeten zwart te lakken. Van Doorninck was toen nog niet bereikbaar voor commentaar, maar Ahold bevestigde desgevraagd wel de mogelijkheden voor een logistiek punt te onderzoeken. Het zou gaan om een verkenningsfase.

Van Doorninck schrijft vandaag in de brief dat het gaat om een reserveringsovereenkomst, die is gesloten met de door de gemeente en Schiphol Area Development Company (SADC) opgerichte Gemeenschappelijke Exploitatie Maatschappij (GEM) Lutkemeer. Het zou gaan om een overeenkomst "ten behoeve van mogelijke ontwikkeling".

Bouwrijp

De Partij voor de Dieren wil tijdens een commissievergadering op 9 juni een debat met Van Doorninck over het distributiecentrum. "Volgens een woordvoerder van Albert Heijn zou het slechts gaan om een verkennende fase. Ondertussen is de gemeente een kavel ter grootte van vijf hectare bouwrijp aan het maken, om deze zogezegd in het derde kwartaal van 2021 op te kunnen leveren."

Sinds 2017 strijden omwonenden al voor behoud van de Lutkemeerpolder, een natuurgebied in Nieuw-West met het laatste stukje historische landbouwgrond van de stad.