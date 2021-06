Aandacht voor het slavernijverleden: ''Ik noem het de Loden Eeuw''

Amsterdam werd tijdens de 17e eeuw rijk en machtig maar achter die rijkdom schuilt een heel ander verhaal. De stad was driehonderd jaar lang betrokken bij slavenhandel en slavernij. De racistische ideeën die verspreid werden om de slavernij te rechtvaardigen, werken tot op de dag van vandaag door in onze samenleving. Dit jaar besteedt Amsterdam veel aandacht aan het slavernijverleden.

''Amsterdam is gebouwd over de ruggen van vele mensen die tot slaaf zijn gemaakt''

In het AT5-programma Amsterdam Informeert neemt Leito ons mee de stad in om te laten zien hoe het slavernijverleden nog altijd zichtbaar is. En ze vertelt hoe ze zelf tegen de zeventiende eeuw aankijkt.

''Het is de Gouden Eeuw omdat de winnaars hebben bepaald dat het de Gouden Eeuw was. Maar het is ook een eeuw waarin heel veel mensen tot slaaf zijn gemaakt en zijn vermoord en zijn ontvoerd. Amsterdam is gebouwd over de ruggen van vele mensen die tot slaaf zijn gemaakt. Het is niet alleen maar trots, de Nederlanders zijn ook daders geweest'', legt Leito uit.