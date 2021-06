Amstelveen handhaaft op Amstel om overlast van bootjes uit de stad tegen te gaan

De gemeente Amstelveen is begonnen met het handhaven op het water van boten die te snel en met te harde muziek varen op de Amstel. Daarnaast zijn er borden geplaatst met de vaarregels.

Volgens wethouder Herbert Raat krijgt de gemeente regelmatig klachten van inwoners die langs de Amstel wonen en overlast ervaren. "Het kan niet zo zijn dat plezierbootjes het volume omhoog gooien, zodra ze de Amsterdamse gemeentegrens passeren. Net als in Amsterdam gelden er in Amstelveen ook vaarregels."

"We hebben nu waarschuwingsborden geplaatst bij de grens naar Amstelveen, zodat voor iedereen duidelijk is wat wel en niet mag", zegt de Amstelveense wethouder. "Voor volgend jaar overwegen wij om een eigen handhavingsboot aan te schaffen om zo ons handhavingsteam uit te breiden naar het water.”

Geluidsoverlast en wildplassen

Vorige week werden politie en handhaving voor het eerst ingezet om de overlast tegen de gaan. Hierbij werden er verschillende aan elkaar vastgemaakte boten aangetroffen met grote groepen mensen aan boord. Tot nu toe zijn er vier officiële waarschuwingen uitgedeeld voor geluidsoverlast. Ook is er een proces-verbaal uitgeschreven voor wildplassen.

Op de waarschuwingsborden die zijn geplaatst staat dat de maximale snelheid negen kilometer per uur is en er 1,5 meter afstand moet worden gehouden. Daarnaast mag er geen versterkte muziek aan boord en is het achterlaten van afval verboden. Overtreders riskeren een boete.