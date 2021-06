Partij voor de Dieren stelt vragen over vastgelopen Amsterdamse huisartsenzorg

De Partij voor de Dieren heeft vragen aan verantwoordelijk wethouder zorg Simone Kukenheim gesteld over de zorgen die er zijn over de huisvesting van huisartsen in Amsterdam.

Uit onderzoek van het AT5-panel bleek onlangs dat zes op de tien Amsterdamse huisartsen problemen ervaren met de vastgoedprijzen, en dat momenteel zo’n 20 procent van de praktijken in de stad de deuren voor nieuwe patiënten heeft gesloten. Ook zei 75 procent van de huisartsen wel eens problemen te hebben met het verlenen van zorg, doordat patiënten niet (meer) in de buurt wonen.

Hoe groot tekort precies?

De Partij voor de Dieren wil van het college weten hoeveel tekorten er aan zorgverleners, zoals huisartsen, fysiotherapeuten, logopedisten, verloskundigen enzovoorts, precies zijn in bestaande wijken. Ook wil de oppositiepartij weten wat de stad op dit moment al doet aan het oplossen van de problemen.

Veel huisartsen die AT5 sprak wezen namelijk naar de rol van de gemeente. Negen op de tien vinden dat het stadsbestuur veel meer moet doen. ‘’De gemeente doet niets en laat het over aan de vastgoedontwikkelaars en de markt. Huisartsen in Nederland hebben een gereguleerd inkomen en kunnen dus niet in de prijzen doorberekenen dat huren in Amsterdam vier keer hoger zijn dan in bijvoorbeeld Groningen.’’ Een ander: ‘’De gemeente is helaas gebonden aan de regels van de markt. Dat is absurd.’’

Nieuwe wijken

Ook kijkt de Partij voor de Dieren naar de invulling van zorgaanbieders in nieuwe wijken in de stad. ''In hoeverre slaagt de gemeente erin om huisvesting en voldoende praktijkruimte te realiseren voor zorgfuncties in ontwikkelgebieden en bij andere nieuwbouwprojecten?'', vraagt Jennifer Bloemberg-Issa zich af. Ze wil ook weten of lege winkelpanden kunnen worden ingezet voor zorgverleners.